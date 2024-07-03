وافقت المفوضية الأوروبية على مشروع الاستحواذ على السيطرة المشتركة على شركة إيتا إيرويز Ita Airways من جانب شركة لوفتهانزا Lufthansa ووزارة الاقتصاد الإيطالية.

وتخضع الموافقة للامتثال الكامل للإجراءات التصحيحية التي تقدمها لوفتهانزا ووزارة الاقتصاد والمالية.

وخلال التحقيق المتعمق، جمعت اللجنة معلومات مفصلة وتعليقات من المشاركين في السوق وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك شركات الطيران المتنافسة والمطارات والعملاء التجاريين وجمعيات المستهلكين والركاب، بالإضافة إلى المستهلكين الأفراد الذين اتصلوا بها.

و قدمت لوفتهانزا ووزارة الاقتصاد والتجارة حزمة من التدابير التصحيحية.

وستقوم لوفتهانزا ووزارة الاقتصاد بنقل أماكن الإقلاع والهبوط في مطار ليناتي إلى المستفيدين من الإجراءات التصحيحية للطرق قصيرة المدى.

والأمر سيسمح بإنشاء قاعدة مستدامة في مطار ليناتي وربما تقديم اتصالاته الخاصة مع التوقف بين إيطاليا وأوروبا الوسطى.