دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، إلى حماية التراث الثقافي الليبي من النهب والاتجار والتخريب.

وافتتح أورلاندو في طرابلس مؤتمرا دوليا حول حماية التراث الثقافي الليبي شارك فيه 20 خبيرا من 5 دول أوروبية.

وشارك في المؤتمر بعثات أثرية وممثلون عن أجهزة إنفاذ القانون الإيطالية، بالتعاون مع إدارة الآثار والشرطة السياحية بوزارة الداخلية.

وشدد السفير على أن التراث الثقافي الليبي هو ملك لليبيين وللإنسانية، مضيفاً أنه يمثل جذورنا المتوسطية الغنية والمشتركة.

وتابع: علينا معًا حمايته من النهب والاتجار والتخريب، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه فخورون بشراكتهم لحماية التراث الثقافي الليبي والحفاظ عليه، والمساهمة في الوحدة الوطنية والمصالحة.

الصورة: مكتب سفير الاتحاد الأوروبي