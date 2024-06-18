لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تعيينات زعماء الهيئة التشريعية الجديدة للاتحاد الأوروبي، حيث غادر زعماء الدول الأعضاء دون اتخاذ قرار في الاجتماع غير الرسمي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه خلال العشاء مع الزعماء الليلة الماضية “تبادلنا وجهات النظر، مع الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات والتحضير للاجتماع الرسمي للمجلس الأوروبي الذي سيعقد الأسبوع المقبل في بروكسل”.

وأضاف: كانت مقارنة جيدة، وهي تسير في الاتجاه الصحيح. ولم يكن هناك اتفاق الليلة في هذه المرحلة. الأحزاب تلعب دوراً وهذا أمر طبيعي في لحظة سياسية كهذه. لقد قدموا بعض المقترحات وفي الأيام القليلة المقبلة سنعمل بشكل أكبر على القرارات التي يتعين علينا اتخاذها.

وشدد على ضرورة تحديد الأسماء وتقييم البرنامج، مشيراً إلى أنه في يونيو، سيتعين علينا اتخاذ قرارين مهمين أحدهما يتعلق بالدورة المؤسسية والآخر بالأجندة الاستراتيجية.