يرغب الإيطاليون في العيش في أحياء حيث يوجد المزيد من الشركات المحلية، لأن هذا يعمل على تعزيز المجتمعات وذلك بحسب رأي 64% ممن أجريت معهم المقابلات، ما ويجعل الناس يشعرون بأمان أكبر (57%)، ويزيد من قيمة المنازل (بما يصل إلى 26% أكثر).

ويقلق إغلاق المحلات التجارية المواطنين، خاصة في الشمال وفي المدن المتوسطة، الذين يدركون بوضوح أنواع البضائع الأكثر عرضة للخطر.

جاء ذلك بحسب استطلاع لاتحاد التجارة بالتعاون مع مؤسسة SWG ضمن مشروع المدن الذي يتعامل مع مكافحة التصحر التجاري في المدن الإيطالية وتطوير القيمة الاجتماعية للاقتصادات المحلية.

وأضاف الاستطلاع أنه في العصر الرقمي، لا يمكن استبدال المحلات التجارية في الأحياء: فهي تجعل المدن أكثر ملاءمة للعيش وأكثر جاذبية وأكثر أمانًا.

من جهته، شدد كارلو سانجالي، رئيس اتحاد التجارة على ضرورة مكافحة التصحر الذي يتسبب في اختفاء العديد من الأنشطة التجارية.

وأضاف: حن بحاجة إلى تشجيع الابتكار ودعم إعادة التطوير الحضري من خلال الاستخدام الأفضل للأموال الأوروبية.

وبالنسبة للمواطنين الإيطاليين، فإن وجود المؤسسات التجارية في المكان الذي يعيشون فيه هو العنصر الذي يمنحهم أكبر قدر من الرضا والوحيد الذي يحظى بتقييم إيجابي في جميع مناطق البلاد وفي جميع أنواع البلديات، الصغيرة منها والأخرى كبيرة، إلى حد أكبر حتى من وجود المساحات الخضراء والخدمات العامة، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الرياضية.