أعلنت الأميرة كيت ميدلتون إصابتها بالسرطان و الخضوع للعلاج الكيميائي في نهاية فبراير الماضي.

وقالت كيت (42 عاما)، في مقطع فيديو تم تصويره في وندسور الأربعاء: من الواضح أنها كانت صدمة كبيرة، وقد بذلنا أنا وويليام كل ما في وسعنا لمعالجة الأمر والتعامل معه على انفراد من أجل عائلتنا الشابة.

وأضافت أن الأمر استغرق بعض الوقت للتعافي من الجراحة الكبرى وبدء العلاج. وقالت كيت إن المرض تم اكتشافه في فحوصات ما بعد الجراحة بعد إجراء عملية جراحية في البطن في منتصف يناير، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابعت كيت: لقد استغرق الأمر بعض الوقت لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بالطريقة المناسبة لهم، ولطمأنتهم بأنني سأكون بخير.