خصصت الأمم المتحدة 5.3 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم 195 ألف لاجئ سوداني يعيشون في ظروف صعبة في ليبيا.

وسيوفر هذا التمويل أيضًا المساعدة الأساسية للمجتمعات المضيفة التي ترحب بهم.

ويأتي القرار في سياق التدفق المتزايد للاجئين الفارين من الصراع في السودان، والذي اشتد منذ أبريل.

وقام العديد من اللاجئين السودانيين برحلات محفوفة بالمخاطر، بعضهم سيراً على الأقدام، بحثاً عن الأمان في ليبيا المجاورة.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن هذا التمويل الجديد يهدف إلى تقديم المساعدة الإنسانية الفورية للاجئين، بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى.

كما سيدعم الخدمات الأساسية في المجتمعات المضيفة التي تواجه ضغوطًا متزايدة.

وتسعى الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني إلى جمع ما مجموعه 1.5 مليار دولار لتمويل هذه الخطة الطموحة.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الصراع الدائر في السودان أدى إلى نزوح أكثر من خمس سكان البلاد.