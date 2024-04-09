دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح “جميع الرهائن”.

وحذر القادة إسرائيل من “العواقب الخطيرة” للهجوم الذي تعتزم تنفيذه في رفح. وكتب الزعماء الثلاثة افتتاحية نشرتها 4 صحف هي: “لوموند” الفرنسية، و”واشنطن بوست” الأمريكية، و”الرأي” الأردنية، و”الأهرام” المصرية.

وجاء في مقال الزعماء أن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تنتهي الآن. وأضافوا: “في ظل الخسائر البشرية التي لا تطاق، نطالب بالتنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728 بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن” المحتجزين في غزة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبروا أن الهجوم الذي تعتزم إسرائيل شنه على رفح لن يؤدي إلا إلى المزيد من الموت والمعاناة، ويزيد من مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة ويهدد بالتصعيد الإقليمي.