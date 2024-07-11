افتتحت النسخة الرابعة من معرض Architectour Africa، في معرض بادوفا، وهو لقاء بين المشترين والمصممين والمهندسين المعماريين من الجزائر وأنغولا والكاميرون وساحل العاج ومصر وإثيوبيا وغانا وكينيا وليبيا والمغرب وموزمبيق، نيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا وتونس.

وياتي ذلك حيث تجتمع بين اليوم وغدًا حوالي أربعين شركة إيطالية من التميز في تصميم الأثاث قادمة من 30٪ من ماركي، و30٪ من فينيتو ثم من لومباردي وإميليا رومانيا وتوسكانا ولاتسيو وكامبانيا وبوليا وبازيليكاتا وأبروتسو وفريولي فينيتسيا جوليا.

وشهد الافتتاح مشاركة وفاء الزاهي، القنصل العام للمغرب بفيرونا، مؤكدة على علاقات الصداقة والتعاون الطيبة مع إيطاليا.

وأكدت أليساندرا باستوريلي، رئيسة المكتب الثاني للإدارة العامة لتعزيز النظام القطري لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الحدث يسهل علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية.

وأضافت أن التصميم والهندسة المعمارية من العناصر الرئيسية للصادرات الإيطالية إلى تلك القارة، والتي وصلت في عام 2023 إلى 19.9 مليار يورو، فيما يمثل قطاع الأثاث الخشبي وحده 53٪ منها، مضيفة: ولهذا السبب نعتبر هذا الحدث استراتيجيا.

من جهته، أكد فرانكو كونزاتو، المدعي الخاص في وكالة تدويل نظام غرفة التجارة في البندقية، أن الحدث يتسم بالجودة العالية لأولئك الذين يرغبون في تجربة الفرص التجارية بشكل مباشر من خلال الاتصالات المباشرة.

فيما قال نيكولا روسي، رئيس قاعة بادوفا، إنه مؤشر على الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا الجزء من “صنع في إيطاليا” لقارة فيما يتعلق بالتوسع الاقتصادي والديموغرافي.

وقالت لوريدانا ساندونا، المدير العام لشركة فيتشنزا التابعة لشركة جولد في بادوا حيث تصدر منذ 20 عامًا تماثيل فضية أو ذهبية إلى الدول العربية، وذلك بفضل معرض دبي الذي انطلق منه.

وأضافت أنه على مدار عام، كان لدينا عملاء ليبيون، في المقام الأول الجنرال خليفة حفتر الذي صنعنا له خيولًا وسيوفًا وزخارف أخرى بناءً على الصور الأصلية التي أرسلها إلينا.

وأضافت: والآن نريد أن نحاول دخول السوق الأفريقية.