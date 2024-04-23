اكتشفت قيادة مقاطعة روما، بالتعاون مع موظفي مديرية التنسيق أن 288 عاملاً يعملون بشكل غير منتظم في مصنع لشركة في روما، تقع في فيوميتشينو، تعمل في تجارة المشروبات بالجملة.

وتم اكتشاف الواقعة مع التوصل إلى شروط لعقد التوريد الذي نصت عليها الشركة، مع تخفيض 25% مقارنة بأسعار السوق الحالية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتبين من التحقيقات التي أجرتها فيامي جالي التابعة لفونتشينو وخدمة مراقبة التفتيش أن العمال تم تعيينهم رسميًا من قبل ما يسمى بشركة “مطحنة الورق”، التي تم إنشاؤها خصيصًا لتحمل تكاليف الضرائب والضمان الاجتماعي.