بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، والسفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسو جريجانتي، تم افتتاح مستشفى النجف الأشرف التعليمي الذي تتولى إدارته على مدى العامين المقبلين بتكليف من الحكومة العراقية، مجموعة سان دوناتو (GSD)، وهي مجموعة الرعاية الصحية الإيطالية الرئيسية.

وافتتح الفعاليات كامل الغريبي، نائب رئيس مجموعة سان دوناتو ورئيس شركة GKSD للاستثمارات القابضة، وبجانبه نائبة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ليتشيا رونزولي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو.

وفازت المجموعة والشركة الإيطالية منذ حوالي عام، بقيمة 80 مليون دولار، بالعقد حيث يشمل الإدارة التنظيمية والهيكلية والتكنولوجية والإدارية للمستشفى.

ومستشفى النجف الأشرف التعليمي أحد أهم المستشفيات الجامعية في مدينة النجف التي تبعد عن العاصمة بغداد حوالي 160 كم، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب مليون ومائتي ألف نسمة، ويعتبر واحداً من من أقدس ما عند الشيعة.

وظل المستشفى، الذي بناه الألمان بين عامي 2009 و2014، غير مستغل حتى الآن من الناحية السريرية والرعاية الصحية، مما أدى إلى تدهور سريع في البنية التحتية ونظام السلامة من الحرائق والتكنولوجيا الحالية بشكل عام.

ومن بين 492 سريرًا موجودًا، تم استخدام 60 سريرًا فقط حتى الآن. ويضم المستشفى أيضًا 16 غرفة عمليات، و44 مكانًا للعناية المركزة، وما يقرب من 3000 موظف طبي وإداري، يدعمهم الآن فريق GSD، المكون من 50 متخصصًا بما في ذلك الفنيين والإداريين والأطباء.

وسمحت إدارة المجموعة الجديدة بالفعل، من بين أمور أخرى، بعودة العديد من المتخصصين الذين فروا من البلاد خلال سنوات الحرب وعادوا لتقديم مساهمة فعالة في إعادة تشغيل العراق في مجال الرعاية الصحية.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي: يستحق شعبنا أفضل رعاية.. قد نتأخر في مجالات أخرى، لكن لا يمكن أن نتأخر صحيا.

وأوضح أن الخطة الإستراتيجية للحكومة للرعاية الصحية في البلاد تتضمن بناء 16 مستشفى جديدًا ومراكز متخصصة لعلاج الأمراض الأكثر خطورة وانتشارًا.

وتابع السوداني: لن يضطر مواطنونا بعد الآن إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وسيكونون شهودًا مباشرين على التغيير التاريخي في مستوى جودة الرعاية الصحية، موجها الشكر إلى رئيس المجموعة كامل الغريبي، لأنه قبل التحدي الذي اعتبره معقداً للغاية.

من جانبه، قال كامل الغريبي، رئيس مجموعة GKSD ونائب رئيس مجموعة سان دوناتو، إن مستشفى النجف الأشرف التعليمي يعد دليلاً فريدًا على كيفية قيام الرعاية الصحية بكسر الحواجز وخلق القيمة وبناء الجسور بين الأمم.

وأضاف: تغلبنا على العقبات التي تحول دون تبني الرؤية الجريئة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي تثبت أنه بالمثابرة والوحدة القوية، كل شيء ممكن.