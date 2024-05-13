افتتح جناح الفواكه والخضروات الجديد في سوق ميلانو للأغذية اليوم وذلك بحضور عمدة ميلانو جوزيبي سالا.

و الافتتاح يعد بداية المفاوضات بين المشغلين والتأكيد على نقل الأنشطة من الهيكل القديم إلى الهيكل الجديد.

كما أنه جزءًا من خطة Foody 2025، التي أطلقها موقع سوجيمي وبلدية ميلانو في نهاية عام 2019، لتجديد سوق المدينة، الذي سيكون أحدث مركز للطعام في المدينة في أوروبا.

وبلغت عملية إعادة التطوير الكاملة لسوق المواد الغذائية، باستثمار يزيد عن 300 مليون،وهو أكبر مساحة لموقع بناء بعد معرض إكسبو 2015، بإجمالي 700 ألف متر مربع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبعد 18 شهرًا من البناء، تم تسليم الجناح 1 للفواكه والخضروات إلى المشغلين في نهاية أبريل 2024، وهو الآن قيد التشغيل الكامل.