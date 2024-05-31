افتتح معرض جيتكس أفريقيا 2024، المعرض الرقمي الأول في القارة الأفريقية، في مدينة مراكش المغربية.

ويجمع الحدث المديرين التنفيذيين والخبراء في مجال التكنولوجيا لرسم مسار للمستقبل الرقمي لأفريقيا.

ويشارك في الحدث، أكثر من 1500 عارض من 130 دولة ونحو 700 شركة ناشئة.

وترأس الوزير الأول المغربي عزيز أخنوش حفل الافتتاح الرسمي.

وقال أخنوش إن التحول الرقمي عامل ضروري في التعاون بين البلدان الإفريقية، لأنه يساهم، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي، في النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في إفريقيا.