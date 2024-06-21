نفذت قوات الدرك الإيطالية والقيادة الإقليمية لفيبو فالينتيا، بدعم من جنود قيادات الدرك الإقليمية في ريجيو كالابريا وبيسكارا وكييتي وتورينو، أمر الاحتجاز الاحترازي الصادر عن قاضي التحقيق في محكمة كاتانزارو، بناءً على طلب مكتب المدعي العام، ضد 14 مشتبهًا بهم (13 في السجن وواحد قيد الإقامة الجبرية).

وجاء ذلك على أساس “الاعتقاد بوجود أدلة جدية تتعلق بالجرائم، على التوالي، يُفترض ضدهم وجود جمعية مسلحة من نوع المافيا، وجرائم القتل المتعددة، والتواطؤ الخارجي في جمعية المافيا وغيرها من الجرائم الخطيرة، التي تتفاقم بسبب أساليب وأغراض المافيا، مثل الابتزاز، وزراعة المواد المخدرة، والمنافسة غير المشروعة، وانتهاك حرية المزادات، والسرقة.