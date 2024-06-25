نفذت قوات الشرطة التابعة لقيادة مقاطعة ميسينا عملية واسعة النطاق في صقلية و كالابريا و مواقع أخرى داخل الأراضي الإيطالية وخارجها، مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة عن محكمة ميسينا بناءً على طلب المدعي العام بشأن 112 شخصا.

وألقت السلطات القبض على 85 شخصًا، بينما تم وضع 27 تحت الإقامة الجبرية، منهم 3 من قبل وحدة التحقيق الإقليمية الصقلية التابعة لشرطة السجون.

وجاء ذلك على خلفية الاتهامات الموجهة للأشخاص بخصوص “الارتباط الذي يهدف إلى حيازة المخدرات والاتجار بها وزراعتها وبيعها”، فضلا عن “الغسل الذاتي”، و”حيازة الأسلحة وتغييرها بشكل غير قانوني”، و”الابتزاز” وغيرها.