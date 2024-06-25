اعترضت الشرطة الإيطالية، اليوم، خلال خدمة المراقبة الوقائية والإقليمية في منطقة ترايدنتي، 7 أشخاص ينتمون إلى حركة ألتيما جينيرازيوني (الجيل الأخير).

وعثر مع المجموعة على 4 علب سعة 5 لتر تحتوي على طلاء وردي ولافتتين كتب عليهما “دعونا نحرق كل النيران المتحولة”، وتم الاستيلاء على جميع المواد.

ومن التحقيقات التي أجريت حول هوية الأشخاص السبعة تبين أن اثنين منهم كانا مثقلين بالإجراء الوقائي المتمثل في منع العودة إلى بلدية روما ولهذا السبب سيتم تقديمهما إلى القضاء.