اعتقلت شرطة الولاية، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في ميلانو، مواطنًا إيطاليًا من أصل مصري يبلغ من العمر 29 عامًا بتهمة الدعاية والتحريض على جرائم تهدف إلى الكراهية العنصرية والدينية، والتي تفاقمت بسبب الاعتذار عن المحرقة.

وأجرت الشرطة أربع عمليات تفتيش ضد الأشخاص الذين دعموا أفكاره وحرضوا عليها على شبكة الإنترنت، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.