نفذت شرطة الولاية مرسوم تفتيش صادر عن مكتب المدعي العام في نابولي ضد ثمانية أشخاص يقيمون في مقاطعات نابولي وكاسيرتا وأفيلينو وروما، قيد التحقيق بتهمة حيازة مواد إباحية للأطفال.

وخلال الأنشطة، تم إجراء عمليات فحص وتحليل كمبيوتر على هواتف المشتبه بهم، مما مكن من الحصول على أدلة مهمة بشأن تورطهم في المشاركة عبر الإنترنت لمقاطع فيديو تصور الاعتداء الجنسي على الأطفال الصغار، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة، مما أدى إلى اعتقال شابين يبلغان من العمر ثمانية وأربعين عامًا، أحدهما من نابولي والآخر من أفيلينو.

وجاء التحقيق الذي أجراه مركز عمليات الأمن السيبراني في كامبانيا نشأ نتيجة لتقرير يتعلق بمستخدمين إيطاليين متورطين في حيازة ونشر مواد إباحية للأطفال على شبكة اجتماعية معروفة تم تلقيها من خلال قنوات التعاون الشرطي الدولي.