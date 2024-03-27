نفذت مجموعة العمليات الخاصة (ROS)، بدعم من المرحلة التنفيذية لقيادات الشرطة الإقليمية في تراباني وميلانو ومونزا بريانزا، أمر احتجاز احترازي في السجن أصدرته محكمة باليرمو، بناءً على طلب مكافحة المافيا ومكافحة الإرهاب المحلية، ضد ثلاثة من أنصار ماتيو ميسينا دينارو.

وساهم الثلاثة في السنوات الأخيرة في التستر رئيس كوزا نوسترا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.