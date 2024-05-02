ألقت شرطة الولاية بعد ظهر الثلاثاء في ميلانو القبض على مواطن إيطالي يبلغ من العمر 44 عامًا وله سجل إجرامي لحيازته بغرض الاتجار بالمواد المخدرة.

و لاحظ ضباط مركز شرطة سيمبيون، أثناء خدمة المراقبة الإقليمية العادية، التي تمر عبر شارع مانتيجنا، رجلاً على متن دراجة نارية متوقفة خارج الحانة، والذي حاول المغادرة للتهرب من سيطرة الشرطة، عند رؤيته للضباط.

وبعد مطاردة قصيرة تخلص خلالها الرجل من غلاف، أوقف الضباط الرجل البالغ من العمر 44 عامًا واستعادوا الغلاف الذي يحتوي على 10 جرعات من الكوكايين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.