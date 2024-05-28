نفذت شرطة الولاية في مقاطعة كومو عملية لمكافحة المخدرات حيث تم تفكيك منظمتين إجراميتين مخصصتين للاتجار بالمخدرات وجرائم خطيرة أخرى.

وتنفذ السلطات، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في ميلانو – مديرية مكافحة المافيا بالمنطقة، 30 إجراء احترازيًا: 25 في السجن و5 قيد الإقامة الجبرية.

و على المشتبه بهم، الذين يعيشون في لومباردي وبييمونتي وكالابريا، الإجابة على أسباب مختلفة تتعلق بالارتباط الإجرامي الذي يهدف إلى الاتجار بالمواد المخدرة مع الظروف المشددة المتمثلة في الارتباط المسلح والابتزاز مع الظروف المشددة لأسلوب المافيا وغسل الأموال ذاتيًا.

ويشارك في العملية مئات المحققين من فرق الطيران في مختلف مقاطعات الأراضي الوطنية، بدعم من ادارات منع الجريمة، ومكافحة المخدرات.