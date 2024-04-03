نفذت قوات العمليات الخاصة الإيطالية إجراء احترازيًا بالسجن أصدره قاضي التحقيق في جنوة ضد 20 شخصًا.

والأشخاص متهمون بحيازة المخدرات والأسلحة والاتجار بها دوليا، بما في ذلك أسلحة الحرب، فيما تجري عمليات البحث والمصادرة في ليجوريا وكالابريا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وجاء ذلك نتيجة للتعاون القضائي والشرطي على المستوى الأوروبي من جانب هيئة التنسيق الأمني والقضائي في الاتحاد الأوروبي (يوروجست) ووكالة إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول).