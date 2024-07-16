كشف مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي ايستات أن مؤشر أسعار المستهلك الوطني للمجتمع بأكمله بما في ذلك التبغ، سجل زيادة بنسبة 0.1% على أساس شهري و0.8% على أساس سنوي كما في الشهر السابق.

ويكمن استقرار التضخم في اتجاهات متناقضة في مجاميع الإنفاق المختلفة، فيما يظهر التباطؤ بشكل رئيسي في أسعار السلع الغذائية غير المصنعة (من +2.2% إلى +0.3%)، والخدمات الترفيهية والثقافية والرعاية الصحية (من +4.3% إلى +0.3%). 4.0%).

كما يظهر في السلع المعمرة (التي اتسع انخفاضها من -0.7% إلى -1.0%) والخدمات المرتبطة بالنقل (من +2.4% إلى +2.2%).