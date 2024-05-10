بعد موسم الحفلات 2023-2024 الذي سجل زيادة بنسبة 40٪ في الحضور وإيرادات شباك التذاكر وبعد إرسال ميزانية 2023 إلى مجلس مراجعي الحسابات كما هو مطلوب، استقال أندريا بيريا جياكونيا من منصب المشرف على السيمفونية الصقلية مؤسسة الأوركسترا.

وبحسب بيان، تبدو النتائج التي تم تحقيقها بعد عام واحد من إدارة المؤسسة إيجابية بشكل واضح سواء بالنسبة لإعادة إطلاق صورة الأوركسترا أو بالنسبة للنتائج الاقتصادية التي تم الحصول عليها.

ومع ميزانية إجمالية تبلغ 11 مليون يورو، يتم التركيز على مضاعفة قيمة الإنتاج التي ستنتقل من 569 ألف يورو في عام 2022 إلى مليون ومائتي ألف يورو في عام 2023. في زيادة سمحت بتعويض الانخفاض في المساهمة العامة، مما أدى إلى ربح في الميزانية قدره 500 ألف يورو منها 400 ألف يورو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.