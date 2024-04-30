أظهرت نتائج الاستبيان الذي يرسله مركز دراسات “بيو لا توري” كل عام إلى طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء إيطاليا أن هناك شريحة عالية وكبيرة من الشباب ترى أنه لا يمكن إخماد ظاهرة المافيا بالنسبة لهم.

وشارك 1578 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عامًا في المشروع التعليمي لمكافحة المافيا. وعلى الرغم من نجاحات الإجراءات المضادة، أجاب 20.6% فقط من الشباب الذين تمت مقابلتهم بشكل إيجابي على سؤال ما إذا كان من الممكن هزيمة المافيا.

لكن 49.8% لا يصدقون ذلك. وقال حوالي واحد من كل ثلاثة أنه ليس لديهم رأي دقيق حول هذه المسألة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويعتقد طالب واحد فقط من بين كل خمسة طلاب أنه يمكن القضاء على المافيا بشكل نهائي. فيما يعتقد الشباب أن المبادرة الأكثر أهمية هي مكافحة الفساد والمحسوبية (21.52%). ويتبع ذلك التثقيف حول الشرعية (21.31%).