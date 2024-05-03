ارتفاع طفيف في حالات كوفيد خلال أسبوع

كشفت نشرة كوفيد الصادرة عن وزارة الصحة الإيطالية عن ارتفاع طفيف في حالات فيروس كورونا (كوفيد) ومعدل الإيجابية.

وتم تسجيل 618 حالة إيجابية جديدة بتباين +17.0% مقارنة بالأسبوع السابق، 9 وفيات بتباين +28.6% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما تم إجراء 76.553 مسحة مع اختلاف -23.9% مقارنة بالأسبوع السابق.

وبلغت نسبة الإيجابية 0.8% بتغير +0.3% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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