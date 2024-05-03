كشفت نشرة كوفيد الصادرة عن وزارة الصحة الإيطالية عن ارتفاع طفيف في حالات فيروس كورونا (كوفيد) ومعدل الإيجابية.
وتم تسجيل 618 حالة إيجابية جديدة بتباين +17.0% مقارنة بالأسبوع السابق، 9 وفيات بتباين +28.6% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما تم إجراء 76.553 مسحة مع اختلاف -23.9% مقارنة بالأسبوع السابق.
وبلغت نسبة الإيجابية 0.8% بتغير +0.3% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
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