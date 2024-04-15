أعلن بنك إيطاليا، اليوم، ارتفاع دين الإدارة العمومية في شهر فبراير بمقدار 22,9 مليار مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 2,872,4 مليار.

وقال البنك إن الزيادة ترجع إلى الطلب (14.1 مليار) وارتفاع الأصول السائلة للخزينة (8.6 مليار إلى 42.8). كما ساهم في ذلك التأثير الإجمالي للخصومات والأقساط على الإصدار والاسترداد، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم والتغير في أسعار الصرف (0.3 مليار دولار)، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وفي فبراير أيضًا، بلغت الإيرادات الضريبية المدرجة في الموازنة العامة للدولة 39.4 مليارًا، بزيادة قدرها 13.2 بالمائة (4.6 مليارًا) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.

وفي الشهرين الأولين من العام بلغت الإيرادات الضريبية 85.9 مليارا، بزيادة قدرها 8.7 بالمئة (6.9 مليارا) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.