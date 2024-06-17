ارتفع الرقم القياسي الوطني لأسعار المستهلك للمجتمع بأكمله، بما في ذلك التبغ، بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 0.8% على أساس سنوي (كما في الشهر السابق).

هذه هي التقديرات التي أبلغت عنه مكتب الإحصاء الوطني (ايستات). ولذلك تم تأكيد التقدير الأولي.

واستقرار التضخم جاء على خلفية الاتجاهات المتناقضة في الإنفاق المختلفة حيث تتباطأ أسعار السلع الغذائية المصنعة (من +2.5% إلى +1.8%)، والخدمات المتعلقة بالنقل (من +2.7% إلى +2.4%) %) والخدمات المرتبطة بالإسكان (من +2.8% إلى +2.6%)؛ من ناحية أخرى، فإن انخفاض أسعار الطاقة غير المنظمة يقل (من -13.9% إلى -13.5%) ويتوقف انخفاض أسعار الطاقة غير المنظمة (من -1.3% إلى +0.7%) ويتسارع قليلاً في أسعار الطاقة الترفيهية والثقافية والسياحية.

وفي شهر مايو، تباطأ التضخم الأساسي، صافي الطاقة والمواد الغذائية الطازجة، وكذلك صافي سلع الطاقة وحدها (كلاهما من +2.1٪ إلى +2.0٪).

فيما سجل اتجاه أسعار السلع انخفاضًا أكبر قليلاً (من -0.6% إلى -0.9%) وكان اتجاه الخدمات مستقرًا (عند +2.9%)، مما أدى إلى زيادة في الفارق التضخمي بين قطاعي الخدمات والسلع ( +3.8 نقطة مئوية، من +3.5 في أبريل).