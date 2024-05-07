عقد اجتماع أمس في مكاتب وزارة الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك والتخطيط بين رئيس الاتحاد الإيطالي لوكلاء العقارات المحترفين جيان باتيستا باكاريني والوزير رافائيل فيتو، قدم خلاله الاتحاد مقترحًا للتكامل المستهدف من أهداف استخدام موارد خطة الإنقاذ و الصمود في إيطاليا.

ويستند اقتراح الاتحاد على افتراض أنه يجب استخدام جميع موارد الخطة بحلول عام 2026، والتي تم إنفاق 45 مليار منها فقط حتى الآن.

ويأتي هذا في ضوء الفرصة لتوجيه جزء من هذه الأموال إلى معالجة مشكلة حساسة بشكل خاص لقطاع البناء والعقارات ولفئة وكلاء العقارات.

ويتصغ الاقتراح عغ تخصيص جزء من موارد الخطة، من خلال ربطها، لرقمنة الإجراءات التشغيلية العامة المتعلقة بالوصول إلى الوثائق في المكاتب الفنية البلدية من أجل تسهيل وتسريع عمليات فحص التخطيط الحضري للبناء عبر تشجيع التوزيع المنتظم العقارات والديناميكية الفاضلة لسوق العقارات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، أكد باركيني على أن الاجتماع كان عمليا، مشيراً إلى مشكلة تتعلق بصعوبة الوصول إلى الوثائق، مما يقوض بشدة حيوية سوق العقارات و هدوء المواطنين والمشغلين المحترفين.