يواجه كريس فيرن، نائب رئيس وزراء مالطا ووزير الأموال الأوروبية ومرشح مالطا لمنصب المفوض الأوروبي بعد انتخابات يونيو، سلسلة من اتهامات الاحتيال فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي في خصخصة ثلاثة مستشفيات حكومية.

وقالت تقارير إنه سيتم اتهام فيرن بالاختلاس والحصول على أموال أو ممتلكات بحجج كاذبة ومكاسب احتيالية أخرى.

و الاتهامات تنطبق على محافظ البنك المركزي ووزير المالية السابق إدوارد سيكلونا، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين. والخطر يواجه المستقبل السياسي للمرشح للمفوض الأوروبي كريس فيرن ومحافظ البنك المركزي إدوارد شيكلونا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وذلك بعد التهم الجنائية.

وجاء ذلك بعد التأكد من صدور تهم ضد رئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات وكونراد ميزي وكيث شمبري، إلى جانب 12 شخصًا آخرين و8 شركات، حيث يواجه مسقط وميزي وشمبري تهم الفساد وغسل الأموال، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، طلب القاضي من المحكمة فرض أمر تجميد بحوالي 30 مليون يورو لكل من مسقط وميزي وشمبري.