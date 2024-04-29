التقى وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم، بوزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو في معسكر رافالي العسكري في كالفي (كورسيكا).

ووقع الوزيران على خطاب نوايا لإنشاء القطب الصناعي الأرضي الأوروبي. وصرح كروسيتو: علينا أن نستعد لسيناريوهات قد تكون أكثر تعقيدا من السيناريوهات الحالية.

وشدد كروستو على ضرورة تعزيز إيطاليا وفرنسا تعاونهما لأن المستقبل السياسي والعسكري والصناعي لأوروبا يبدأ من الدول الكبرى التي بنت أوروبا.

وأضاف كروسيتو: وقعنا اليوم على خطاب نوايا يهدف إلى أن يكون لدينا مركز صناعي أوروبي في مجال الأرض حيث ستعمل أفضل الشركات الإيطالية والفرنسية في هذا القطاع، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويتمثل هدف القطب الصناعي الأرضي الأوروبي في تعزيز التعاون الصناعي والقدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لمنصات أرضية جديدة.

ويسمح التحالف الاستراتيجي بتنفيذ برامج التعاون بين الدول الأوروبية من خلال تعزيز القواعد الصناعية وتطوير الجيل المستقبلي من المنصات، بما في ذلك MGCS (نظام القتال الأرضي الرئيسي).

كما تطرق الوزيران خلال اللقاء إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والرغبة المشتركة في زيادة التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل إنهاء الأعمال العدائية والسلام العادل.

مصدر الصورة: المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الإيطالية