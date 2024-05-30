بعد اختتام مهمة مجموعة سان دوناتو وGKSD في العراق، شارك وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي في اجتماعين مع الإدارة العليا لمجموعة GSD، في مستشفى جالياتسي-سانت أمبروجيو و مستشفى سان رافاييل. وأعلن الوزير العراقي، خلال اللقاء، عن توقيع اتفاقية إدارة المستشفى الكبير الجديد في البصرة، مستشفى السياب التعليمي، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وجاءت هذه الاتفاقية الثانية بعد الاتفاقية المتعلقة بإدارة مستشفى النجف، والتي تم التوقيع عليها قبل ثلاثة أشهر، وهي جزء من استراتيجية الحكومة العراقية لإشراك الجهات الفاعلة الدولية الخاصة التي يمكنها التعاون مع المؤسسات العامة، وجلب الابتكار وتطوير نماذج الأدوات الصحية المتطورة.

وتوقيع الاتفاقية كان في بغداد الاسبوع الماضي بحضور وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي ونائب رئيس مجموعة سان دوناتو كامل الغريبي وفرانشيسكو جالي رئيس لجنة الاستراتيجية والعمليات في GSD ومدير عام صحة اقليم البصرة عباس خلف التميمي.

وتشمل مستشفى البصرة، 492 سريراً و18 غرفة عمليات وغرف للعناية المركزة والطوارئ وجميع التخصصات الطبية والجراحية الأكثر أهمية.

وهكذا تعزز مجموعة سان دوناتو أعمالها في العراق، لتصل إلى ما يقرب من 1000 سرير وحجم مبيعات يزيد عن 160 مليون دولار، وتغطي اثنتين من أهم مناطق العراق.

وقال الغريبي إن هذا العقد يؤكد الرغبة الراسخة في الاستثمار في الجودة والابتكار في نظام الرعاية الصحية في هذا البلد، مع الإلتزام المستمر بتعزيز العلاقات بين إيطاليا والعراق.