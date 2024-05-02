وقع قائد اتحاد فيديرمانجر الإيطالي وقوات الكارابينيري بروتوكولًا نهائيًا لدعم وتعزيز مبادرات الوقاية والتباين بين جميع أنواع العنف وكل أشكال التمييز في ما يتعلق بالأشخاص والأشخاص الذين يعانون من حالات الضعف والهشاشة.

يشجع البروتوكول الطرف على المبادرة المفضلة لمنع كل ظاهرة عنف و/أو تمييز في الأشخاص، وعدم القيام بأنشطة التكوين والتواصل التي تعرقل الإدارة والتعامل مع الآخرين، مما يؤدي إلى ترسيخ ثقافة الرد والكرامة الشخصية.

ويهدف البروتوكول دتفضيل تحقيق شبكة منتشرة، بالتعاون مع شركاء آخرين في فيديرمانجر، وقدرة الفرد على وضع استراتيجيات وقائية والتدخل في الأسباب والمواقف التي يمكن أن تظهر في العمل و/أو تحمل سلوكًا يستعيد فيه الضجة والإهانة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال ستيفانو كوزيلا، رئيس فيدرمانجر، إن التعاون مع الكارابينيري يشجع على تقدير الأشخاص الذين أصبحوا أبطال في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية.