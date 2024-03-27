وقعت إيطاليا و المغرب، اليوم، على اتفاقية جديدة حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض التحويل وذلك بوزارة البنية التحتية والنقل.

وقالت وزارة البنية التحتية والنقل في بيان إن النص الذي طال انتظاره، يحل محل النص الحالي الذي تم التوصل إليه في روما في 26 نوفمبر 1991 وسيعمل على تسهيل حركة حاملي رخص السياقة الإيطالية والمغربية على أراضي البلدين المعنيين وتحسين السلامة على الطرق، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.