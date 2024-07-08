وقع اليوم على اتفاقية بناء وتجهيز مركز مانيكا للأغذية الزراعية في مابوتو بموزمبيق.

وتهدف المبادرة، المعترف بها ضمن المشاريع الإستراتيجية لتنفيذ خطة ماتي الإيطالية في القارة الأفريقية، إلى تطوير وتجهيز مركز للأغذية الزراعية في مقاطعة مانيكا غرب موزمبيق، والذي سيلعب دور مركز إقليمي للتحول وتوزيع المنتجات الزراعية.

و المشروع، الذي تبلغ قيمته 38 مليون يورو، تم تمويله بموارد وزارة الخارجية والتعاون الدولي – المديرية العامة للتعاون التنموي، حيث يساهم، تماشيا مع الأولويات التي عبرت عنها السلطات الموزمبيقية، في استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي، تعزيز الزراعة المستدامة ودعم دمج النساء والشباب في نسيج ريادة الأعمال المحلي.

ووقع الاتفاقية المدير العام للتعاون التنموي بوزارة الخارجية، ستيفانو جاتي، ومدير التعاون الدولي وتمويل التنمية في بنك كاسا دي بوسيتي اي بريستيتي، باولو لومباردو، ووزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي، إرنستو ماكس إلياس تونيلا.