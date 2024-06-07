أعلنت متاحف قطر وبلدية البندقية اليوم عن توقيعهما بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز العلاقات بهدف تحسين التعاون في المجالين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وتتزامن هذه الاتفاقية مع إعلان الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها المباشرة بين الدوحة والبندقية، مع احتفالها بافتتاح مؤتمر الفن من أجل الغد في المدينة، والذي قدمته مؤسسة الديمقراطية والثقافة بالاشتراك مع الشريك المؤسس متاحف قطر.

وبدورها، تواصل متاحف قطر و البندقية الأنشطة التي تضيف قيمة إلى تراثهما الثقافي، وتحسن ظروف المعرفة مع تشجيع الاستثمار التجاري، في مجالات الفن والاستدامة والرياضة والترفيه.

وتشمل الأنشطة المحتملة تطوير المعارض والندوات التي تستكشف الروابط التاريخية بين الفن والهندسة المعمارية الإيطالية والقطرية ومشاركة الفنانين في المهرجانات والمعارض الدولية و التعاون الأكاديمي، مثل إنتاج المنشورات الفنية والمشاركة في تنظيم الزيارات البحثية لأمناء المكتبات والمحفوظات والمؤرخين.

كما تشمل تعزيز الروابط بين المنظمات الرياضية والتنظيم المشترك للندوات المواضيعية والتعاون المتبادل لحماية وتجديد التراث الثقافي.

من جهتها، قالت الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس متاحف قطر: بمناسبة إعادة إطلاق الرحلات المباشرة بين الدوحة والبندقية، يسعدنا أن نجتمع مع عالم الفن هنا في البندقية.

وأكدت أن”الفن من أجل الغد” هو شراكة مستمرة بين متاحف قطر ومؤسسة الديمقراطية والثقافة التي تجمع المفكرين والفنانين والمبدعين.