– استثمارات مبدئية بقيمة 300 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة

كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقرها أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة إمباير هولدينج باكستان (E mpire Holding Pakistan)، الشركة الرائدة في مجال العقارات السكنية والتجارية ومقرها لاهور، لإطلاق مشروع مشترك في قطاع العقارات المزدهر في السوق الباكستانية.

جاءت مراسم توقيع الاتفاقية خلال فعالية خاصة نظمتها شركة ريبورتاج العقارية، على هامش تنظيم يومًا خاصًا للمبيعات يوم الأحد 30 يونيو 2024 في فندق هيلتون ياس في أبوظبي.

ووقع الاتفاقية العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية أندريا نوسيرا، والعضو المنتدب لشركة إمباير هولدينج باكستان فيصلافتخار.

وبناءً على هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين، سيتم إنشاء شركة جديدة هي “ريبورتاج إمبايرباكستان” والتي ستتولى استكشاف المشاريع العقارية الممكنة في سوق العقارات الباكستاني، ووضع الخطط التسويقية اللازمة لإطلاقها إلى جانب استراتيجية بعيدة المدى لتوسع الشركة بخطى مدروسة.

كما تستعد شركة “ريبورتاج إمباي ر باكستان” لإحداث ثورة في قطاع العقارات الباكستاني من خلال تقديم مشاريع جاهزة تقدم قيمة متميزة وتصميمًا مبتكرًا. وتشمل خطط الشركة التوسعية بإطلاق مشاريع المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.

وستقدم الشركة للمشترين الباكستانيين فرصة الاستثمار في العقارات داخل باكستان والإمارات العربية المتحدة، مما يضمن الوصول إلى المعايير الدولية والمعيشة عالية الجودة.

وخلال الفعالية، تم الإعلان عن أحمد شهزاد سفيرًا للعلامة التجارية للتعاون العقاري بين ريبورتاج وإمباير، لأن صدقه ونزاهته يتوافقان مع روح الشركتين.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال أندريا نوسيرا العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية: “سعداء بالتعاون مع شركة إمبايرهولدينج باكستان، والتي تعد من أهم الشركات العقارية الرائدة في باكستان

وأكد نوسيرا، على اهتمام “ريبورتاج العقارية” بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الجادة والمتميزة العاملة بالقطاع، لمواصلة تحقيق المزيد من النجاح والنمو المستدام، متوقعًا أن يكون التعاون مع إمباير هولدينج باكستان خطوة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والابتكارات.

وقال نوسيرا إن التعاون بين الشركتين يأتي في إطار العلاقات القوية والتاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، والتطوير المستمر في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.

وأوضح أن التعاون مع إمباير هولدينج باكستان، سيكون بمثابة نقلة نوعية في مسيرة نمو “ريبورتاج العقارية”، وذلك من خلال إدخالها إلى السوق الباكستاني العامرة بالفرص الجاذبة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إمباير هولدينجباكستان” فيصل افتخار: “نرحب بالتعاون مع شركة ريبورتاجالعقارية والتي تعد واحدة من أهم الشركات العقارية الكبرى بالمنطقة في ظل امتلاكها محفظة مشاريع قوية تضم 35 مشروعًا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية”.

وأوضح افتخار، أن “ريبورتاج” تمتلك سجلًا كبيرًا من النجاح في تطوير عدد من المشاريع النوعية التي تتميز بتوفير خدمات ذات مستوى عالي من الجودة والكفاءة.

وأشار أسد كياني الرئيس التنفيذ ي لشركة “ريبورتاج إمبايرباكستان” ، إلى أن الشركة رصدت استثمارات مبدئية بقيمة 300 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيكون مشروعها الأول في مدينة لاهور بمعايير هندسية عالمية، ووسائل راحة تتماشى مع التميز الموجود في دولة الإمارات، مع التوسع المخطط له في إسلام أباد، تليها مدن باكستانية أخرى.