– استثمارات مبدئية بقيمة 300 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة
كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقرها أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة إمباير هولدينج باكستان (E
جاءت مراسم توقيع الاتفاقية خلال فعالية خاصة نظمتها شركة ريبورتاج العقارية، على هامش تنظيم يومًا خاصًا للمبيعات يوم الأحد 30 يونيو 2024 في فندق هيلتون ياس في أبوظبي.
ووقع الاتفاقية العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية أندريا نوسيرا، والعضو المنتدب لشركة إمباير هولدينج
وبناءً على هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين، سيتم إنشاء شركة جديدة هي “ريبورتاج إمبايرباكستان” والتي ستتولى استكشاف المشاريع العقارية الممكنة في سوق العقارات الباكستاني، ووضع الخطط التسويقية اللازمة لإطلاقها إلى جانب استراتيجية بعيدة المدى لتوسع الشركة بخطى مدروسة.
كما تستعد شركة “ريبورتاج إمباي
وستقدم الشركة للمشترين الباكستانيين فرصة الاستثمار في العقارات داخل باكستان والإمارات العربية المتحدة، مما يضمن الوصول إلى المعايير الدولية والمعيشة عالية الجودة.
وخلال الفعالية، تم الإعلان عن أحمد شهزاد سفيرًا للعلامة التجارية للتعاون العقاري بين ريبورتاج وإمباير، لأن صدقه ونزاهته يتوافقان مع روح الشركتين.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال أندريا نوسيرا العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية: “سعداء بالتعاون مع شركة إمبايرهولدينج باكستان، والتي تعد من أهم الشركات العقارية الرائدة في باكستان
وأكد نوسيرا، على اهتمام “ريبورتاج العقارية” بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الجادة والمتميزة العاملة بالقطاع، لمواصلة تحقيق المزيد من النجاح والنمو المستدام، متوقعًا أن يكون التعاون مع إمباير هولدينج باكستان خطوة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والابتكارات.
وقال نوسيرا إن التعاون بين الشركتين يأتي في إطار العلاقات القوية والتاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، والتطوير المستمر في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.
وأوضح أن التعاون مع إمباير هولدينج باكستان، سيكون بمثابة نقلة نوعية في مسيرة نمو “ريبورتاج العقارية”، وذلك من خلال إدخالها إلى السوق الباكستاني العامرة بالفرص الجاذبة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “إمباير هولدينجباكستان”
وأوضح افتخار، أن “ريبورتاج” تمتلك سجلًا كبيرًا من النجاح في تطوير عدد من المشاريع النوعية التي تتميز بتوفير خدمات ذات مستوى عالي من الجودة والكفاءة.
وأشار أسد كياني الرئيس التنفيذ