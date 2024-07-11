وقع بنك الاستثمار الأوروبي والبريد الإيطالي اتفاقية تمويل بقيمة 450 مليون دولار تهدف إلى تعزيز رقمنة الخدمات وإنشاء نظام بيئي لوجستي وبريدي أكثر حداثة واستدامة.

ووقع الاتفاقية جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وماتيو ديل فانتي، الرئيس التنفيذي للبريد الإيطالي.

وتشمل التدخلات الرئيسية بإنجاز العمليات اللوجستية ورقمنتها أيضًا بفضل افتتاح مركزين جديدين للطرود، بما في ذلك الأول في جنوب إيطاليا، وترحيل منصات البرمجيات إلى السحابة.

كما تشمل تعزيز القنوات المادية والرقمية من أجل ضمان تجربة ممتازة لعملائها عند التفاعل مع البريد الإيطالي، وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات التشغيلية وتعزيز الأمن المادي وأمن تكنولوجيا المعلومات.

ويتضمن القرض أيضًا مكونًا أخضر للاستثمارات التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وكهربة أسطول المركبات.