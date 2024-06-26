سجلت مالطا ثلاث وفيات و83 حالة دخول إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وتم الإبلاغ عن 232 حالة في الأسابيع الأربعة الماضية، ولكن لم يتم إدخال أي مريض إلى وحدات العناية المركزة.

وأكدت السلطات الصحية أن مالطا تشهد اتجاها تصاعديا منذ منتصف مايو، وهو ما يعكس ما يحدث في بقية أوروبا.

والمتغيرات المتداولة السائدة هي KP ​​وKS وJN .