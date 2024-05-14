أكدت شركة إيني الإيطالية التزامها بتعزيز أنظمة الطهي المحسنة بمناسبة “قمة الطبخ النظيف في أفريقيا” التي نظمتها وكالة الطاقة الدولية.

جدير بالذكر أن إيني انضمت أيضًا إلى “إعلان الطبخ النظيف: جعل عام 2024 عامًا محوريًا للطهي النظيف” لتسريع الوصول العالمي إلى أنظمة طهي أكثر حداثة، وهو أمر ضروري لضمان حصول الجميع على أنظمة طاقة اقتصادية وموثوقة ومستدامة، على النحو المنصوص عليه في الأمم المتحدة، وهو هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 7.

ووقع على الإعلان الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني الذين حضروا القمة التي انعقدت في باريس.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، هناك نحو مليار شخص في أفريقيا يطبخون وجباتهم باستخدام أنظمة طهي بدائية، ويتنفسون الدخان الضار الناتج عن الاحتراق، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ويعكس الوصول إلى أنظمة الطهي النظيف آثار صحية واجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، ويساهم في 3.7 مليون حالة وفاة مبكرة كل عام، وخاصة على حساب النساء والأطفال.

من جهتها، تلتزم شركة إيني بمواصلة تعزيز الوصول إلى أنظمة الطهي الأكثر حداثة في أفريقيا، والتي يمكن أن تحقق فوائد من حيث الصحة والإنتاجية والمساواة بين الجنسين والحفاظ على الغابات والتنوع البيولوجي وخفض الانبعاثات.

وفي هذا الصدد أطلقت إيني برنامجًا كبيرًا للطهي النظيف في عام 2018 والذي يشمل حتى الآن حوالي 500000 شخص في الكونغو وساحل العاج وموزمبيق ورواندا وأنغولا، وحددت لنفسها الهدف الذي تم الإعلان عنه بمناسبة القمة، وهو تحقيق 10 ملايين عبر العالم.