شارك رئيس مؤسسة إيناساركو ألفونسينو مي في حدث الاستقلال الاقتصادي وتمكين المرأة الذي أقيم في قصر جوستينياني في مجلس الشيوخ.

وحضر المؤتمر الوزير بيرنيني والسناتور داريو دامياني، فيما جرى عرض الدراسة التي أجرتها ريسيرش دوجما لمؤسسة إيناساركو.

وتتمثل أهداف الدراسة في تقييم تمكين المرأة مع تحليل دور الاستقلال الاقتصادي (والمالي) في توليد التمكين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال رئيس مؤسسة إيناساركو، ألفونسينو إن المرأة تلعب دوراً أساسياً في العمل وفي المهن ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد أن تنوع وجهات النظر والمهارات التي يقدمونها تسهم في الابتكار والإبداع في أكثر قطاعات الاقتصاد تقدمًا، مشيراً إلى أن إدراج المرأة في المناصب القيادية يعزز استدامة المنظمات ومرونتها.