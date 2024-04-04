تم تعيين إيمانويل أورسيني رئيسًا لاتحاد الصناعات الإيطالي، حيث حصل في المجلس العام الذي انعقد اليوم على 147 صوتًا من أصل 173 صوتًا حاضرًا.

وغاب 14 عضواً، فيما سلم 9 أوراق اقتراع فارغة و17 ورقة اقتراع باطلة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتم التحقق من صحة النتيجة من جاتب اللجنة الخاصة المكونة من سيرجيو أرشوني، ودومينيكو باربيريو، ولوكا بوسينارو، ومارتا سبينيلي.

و الترشيح يجب أن يحظي بموافقة مجلس المندوبين، المنعقد في 23 مايو، والذي سينتخب فعليًا الرئيس الثاني والثلاثين للاتحاد.