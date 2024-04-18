قرر تحالف الخضر واليسار بالاتفاق مع روبرتو ساليس ترشيح ابنته إيلاريا، المحتجزة في المجر، في ظروف تنتهك بشكل خطير حقوق الأشخاص، وذلك على قوائمه في الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وجاء في مذكرة كتبها نيكولا فراتوياني وأنجيلو بونيلي من التحالف أن المجموعات القيادية الوطنية ستناقش طرق هذا الاختيار الذي يهدف إلى حماية حقوق وكرامة المواطن الأوروبي، وأيضًا من جمود السلطات الإيطالية للحصول على إطلاق سراح سريع من السجن لصالح الإقامة الجبرية المرفوضة مع أحدث قرار من القضاة المجريين.

وأضافت المذكرة أنه بهذه الطريقة، تعتزم أوروبا الخضراء واليسار الإيطالي تقديم مبادرات تشريعية إلى البرلمان الأوروبي المستقبلي لحماية حقوق الأشخاص المتورطين في الإجراءات الجنائية في جميع دول الاتحاد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.