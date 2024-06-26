وقعت شركة كيو 8 إيطاليا Q8 Italia وشركة فوكس بترولي Fox Petroli اليوم على عقد الشراء النهائي من قبل شركة Q8 لنسبة 50% من شركة ايكو فوكس، وهي شركة تسيطر عليها بالكامل شركة فوكس.

وتعمل شركة ايكو فوكس في سوق الوقود الحيوي في إيطاليا منذ التسعينيات، وتنتج مجموعة من وقود الديزل الحيوي المتقدم والمنتجات الثانوية للاستخدام الصناعي.

وتمتلك الشركة مصنع يقع في فاستو بطاقة إنتاجية تبلغ 200.000 طن، ومستودع مالي بسعة 30.000 متر مكعب للتخزين والدعم اللوجستي القادر على استلام وشحن المنتجات عن طريق البحر والبر.

وتمت الموافقة على استحواذ Q8 على أسهم الشركة من قبل المديرية العامة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، ومن قبل هيئة المنافسة والسوق، ويخضع للوائح القوة الذهبية (القانون رقم 21/2012 والتعديلات اللاحقة).

كما عقد أول مجلس إدارة لشركة ايكو فوكس اليوم ويتكون من مديرين إداريين، يمثلهما المساهمان وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة، تم تعيين 3 منهم بواسطة إيكو فوكس و2 بواسطة كيو إيطاليا.

من جهته، قال فاضل الفرج، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة البترول الكويتية العالمية، إن عملية الاستحواذ مهمة بشكل خاص، لأنها تمثل نقطة انطلاق لمجموعة Q8 في تنفيذ رؤيتها لتصبح لاعباً رائداً في إنتاج الوقود الحيوي المستدام في أوروبا.

وأضاف: هذا العام الذي تحتفل فيه العلامة التجارية Q8 بمرور 40 عامًا في إيطاليا، يتشابك تاريخنا مع تطور سلسلة التوريد لدينا لضمان التنقل المستدام للعملاء، وهو مدمج في نموذج أعمالنا، والذي يضمن أيضًا قيمة الشركة على المدى الطويل ويسهل التحول العادل والمستدام للطاقة.

وأشار إلى أنه تحد معقد ولكن يمكن تحقيقه بدعم من النظام البيئي الثمين من أصحاب المصلحة.