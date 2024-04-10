يعد النبيذ الإيطالي الرائع تعبير عن منتج صنع في إيطاليا في جميع أنحاء العالم، حيث يتفق معظم الإيطاليين على هذا الأمر.

ويرى نحو 70٪ من السكان أن النبيذ الإيطالي هو الأول في العالم من حيث الجودة. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول القيمة الفعلية لهذا القطاع.

ولا يعتبر 3.7% فقط من الذين تمت مقابلتهم قطاع النبيذ مورداً. ويرى ما يقرب من 9 من كل 10 إيطاليين أنهم يستهلكون النبيذ.

وربع الإيطاليين لا ينخرط في هذه المتعة إلا نادرًا وفي مناسبات معينة، وربع آخر يقتصر على 2-3 مرات في الأسبوع، في حين أنها تمثل عادة يومية لواحد من كل 5 إيطاليين، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.