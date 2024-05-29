يقول أكثر من ثلثي الإيطاليين إنهم يعرفون كيفية الطهي ويستمتعون بالطهي.

فيما يقول واحد من كل 3 إيطاليين أنهم يخرجون لتناول العشاء مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للاستمتاع بطبق جيد ولحظة من الاسترخاء.

ويفضل ثلث الإيطاليين، على المائدة، الاستمتاع بكأس جيد من النبيذ الأحمر من بين الخيارات الواسعة التي تقدمها إيطاليا، ولكن في المركز الثاني نجد كأسًا جيدًا من البيرة، يليها النبيذ الأبيض.