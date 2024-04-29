أكدت تونس وإيطاليا، اليوم، على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تزايد محاولات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية، خاصة نحو إيطاليا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة والسفير الإيطالي بتونس أليساندرو بروناس بالعاصمة التونسية.

َمن جهته، قال بودربالة إن قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب تعزيز العمل المشترك على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لتعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. وشدد على دور البرلمانات في تعزيز الصداقة والتعاون خاصة من خلال تبادل زيارات البرلمانيين.

بدوره، أشار السفير الإيطالي إلى التعاون المثمر وإبرام الاتفاقيات في عدة قطاعات بما في ذلك التعليم والثقافة والتعليم العالي والتدريب المهني.

وأكد بروناس على التزام إيطاليا بدعم تونس والدفاع عن مكانتها سواء على مستوى المنطقة أو على الاتحاد الأوروبي.