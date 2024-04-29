إيطاليا و تونس تتفقان على تكثيف الجهود لمواجهة تزايد محاولات الهجرة غير الشرعية

Lampedusa - Italy. Lampedusa - October 21, 2023 This morning, the crisis hotline Alarm Phone was informed about a boat in distress at sea. Around 300 people were on an overcrowded fishing trawler between Tunisia and Lampedusa. In adverse weather conditions and up to 28 knots of wind (50 km/h), RESQSHIP’s sailing ship Nadir was the only available asset of the civil fleet and set off for the given position. Together with the reconnaissance aircraft Seabird of the NGO Sea-Watch, the Nadir found the heavily overcrowded fishing boat around 4 pm. The boat originally had departed from Libya. Since then, the Nadir has been accompanying the boat towards Lampedusa. (Lampedusa - 2023-10-23, Friedhold Ulonska/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أكدت تونس وإيطاليا، اليوم، على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تزايد محاولات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية، خاصة نحو إيطاليا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع بين رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة والسفير الإيطالي بتونس أليساندرو بروناس بالعاصمة التونسية.

َمن جهته، قال بودربالة إن قضية الهجرة غير الشرعية تتطلب تعزيز العمل المشترك على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف لتعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. وشدد على دور البرلمانات في تعزيز الصداقة والتعاون خاصة من خلال تبادل زيارات البرلمانيين.

بدوره، أشار السفير الإيطالي إلى التعاون المثمر وإبرام الاتفاقيات في عدة قطاعات بما في ذلك التعليم والثقافة والتعليم العالي والتدريب المهني.

وأكد بروناس على التزام إيطاليا بدعم تونس والدفاع عن مكانتها سواء على مستوى المنطقة أو على الاتحاد الأوروبي.

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