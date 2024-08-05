تحتفل إيطاليا بيوم تاريخي على العارضة، حيث سجلت أليتشي داماتو، بتمرين مذهل 14366 نقطة، وفازت بميدالية ذهبية مذهلة في أولمبياد باريس.

وحفقت الإيطالية الفوز الأول لإيطاليا في منافسات الجمباز للسيدات، بعد ثلاث ميداليات فضية، متفوقة على الصينية تشو ياكين (14.100).

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث أن أخطاء أندرادي أعطت البرونزية أيضًا لمانيلا إسبوزيتو: اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا ليحتل المركز الثالث برصيد 14000.

وبذلك يرتفع عدد الميداليات الإيطالية إلى 24 ميدالية، ثمانية منها في المعدن الثمين في انتظار نهائي السكيت للفرق المختلطة.