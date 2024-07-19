وقعت وكالة أنباء إيطاليا برس ووكالة المغرب العربي للأنباء شراكة دولية في الرباط ستسمح لهما بتعزيز المعلومات حول المنطقة الأورومتوسطية من خلال تبادل الأخبار.

وستتشارك الوكالتين المحتوى التحريري باللغتين الإنجليزية والعربية وستتعاونان في مشاريع خاصة، وتنظيم الأحداث في إيطاليا والمغرب، والمنتديات والموائد المستديرة حول قضايا البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة جغرافية ذات أهمية استراتيجية متزايدة في المشهد الجيوسياسي الدولي.

ووقع الاتفاقية مدير وكالة إيطاليا برس جاسباري بورسيلينو والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء فؤاد عارف.

وقال بورسيلينو إن توقيع هذا التعاون مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إحدى أهم وكالات الأنباء الموثوقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هو مصدر فخر وارتياح كبيرين بالنسبة لنا، معبرا عن القناعة بأن الشراكة ستحقق منافع متبادلة لنمو الوكالتين على الصعيدين الوطني والدولي.

من جانبه، قال فؤاد عارف إن هذا الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة ومثيرة لوكالاتنا، مضيفًا: هناك رؤية مشتركة للتميز الصحفي والالتزام المستمر بأعلى معايير الاحتراف مع وكالة إيطاليا برس.

يذكر أن وكالة أنباء إيطاليا برس تأسست على يد جاسباري بورسيلينو في باليرمو قبل 36 عامًا ولديها اليوم مكاتب تحرير واستوديوهات تلفزيونية ووسائط متعددة في روما وميلانو.

كما تمتلك الوكاله مكتب مراسلة في نيويورك وشراكات دولية مع وكالات أخرى في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتأسست وكالة المغرب العربي للأنباء قبل 65 عاما، وهي تبث برامجها 7 أيام في الأسبوع باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية واللهجة المحلية.

واستقبل وفد وكالة إيطاليا برس المكون من جاسباري بورسيلينو و إيمانويل بورسيلينو، عضو مجلس إدارة الوكالة، مديرة إذاعة وكالة المغرب العربي نجوم دبسي، وبعد التوقيع على الاتفاقية زار أقسام الوكالة المغربية برفقة المدير العام للوكالة العضو المنتدب محمد رضا برين.