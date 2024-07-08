قال سكان غزة إنهم شهدوا بعضاً من أعنف المعارك هذا الصباح منذ بداية الحرب التي أشعلها هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي أرسل طوابير من الدبابات إلى داخل المدينة من عدة اتجاهات.

وقالت خدمة الطوارئ المدنية في غزة إنها تعتقد أن هناك ضحايا في شرق غزة، لكن فرق الطوارئ لم تتمكن من الوصول إليهم بسبب الهجمات المستمرة في ضواحي تل الهوى وصبرا والدرج والرمال والتفاح.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية بدأت بعد تقارير استخباراتية عن البنية التحتية لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في المنطقة.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه أطلق عملية في تل الهوى في مدينة غزة، مشيراً إلى أنه يعمل أيضًا في مقر الأونروا في المنطقة، حيث عثر الجيش الإسرائيلي سابقًا على بنية تحتية رئيسية لأنفاق حماس وقتل وأسر العديد من المسلحين.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن لديه معلومات حول أنشطة وبنية تحتية جديدة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في مدينة غزة، بما في ذلك مستودعات الأسلحة وغرف الاحتجاز والاستجواب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية.