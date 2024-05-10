قال رئيس منطقة بوليا ميكيلي إميليانو، إنه تم استعادة السيطرة على المنطقة دون عمليات عسكرية، بدون كتيبة الكارابينيري، حيث تم ذلك بجهود مع المزارعين و الوكالات والخدمات الاجتماعية.

وأضاف إميليانو، خلال جلسة الاستماع في لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة المافيا والجمعيات الإجرامية الأخرى، أن ذلك تم من خلال السياسة… لا يوجد تحقيق جار في منطقة بوليا (وكذلك بلدية باري).

وتابع: من فضلكم أخبروا إيطاليا بأكملها أن رئيس منطقة بوليا ليس موضوع أي تحقيق من أي نوع. هناك ارتباك أيضا بسبب التزامن المؤسف مع أحداث أخرى، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.